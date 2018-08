Kultiges "Hai-Light": "Sharknado 6" heute Abend im Karlsruher Kino Universum-City

Sie ist mittlerweile der pure Kult, diese (Trash-)Reihe - auch in Karlsruhe!

Diesen Sommer wirbelt nun der voraussichtlich letzte "Sharknado" durch die Kinos - dieses fulminante Finale der zum Kult avancierten Reihe werden sich nicht nur Filmliebhaber nicht entgehen lassen wollen! Das Karlsruher Kino Universum-City am Europaplatz zeigt das "Hai-Light" als einziges Haus in der Fächerstadt.

Kurz zum durchaus simplen Plot: Wer eine sinnvolle Story sucht, ist hier grottenfalsch. Die Dialoge sind banal, bisweilen eher schwachsinnig. Auch die Effekte machen über weite Strecken eher den Eindruck, als wären hier Stümper am Werk gewesen. Aber genau das ist es, was die Trashmovie-Reihe "Sharknado" aus- und so besonders macht - und nach mittlerweile unglaublichen fünf Teilen eine große Fanbase angesammelt hat. Mit dem sechsten Teil soll dem Verlauten der Produzenten nach nun der letzte Teil des bewusst schlecht gemachten Filmes in die Kinos kommen.

Gewohnter Cast will globale Katastrophe verhindern

In der alles entscheidenden Schlacht versucht der Cast um Ian Ziering, Tara Reid, Cassie Scerbo, Vivica A. Fox und Judah Friedlander wieder die globale Katastrophe zu verhindern. Fin hat bereits überall auf der Welt gegen die Haie gekämpft und sprengt nun in einer letzten Mission auch die Grenzen von Zeit und Raum um den "Sharknado" zu verhindern, mit dem alles begann. Auf ihrer Reise durch die Zeit treffen unsere Helden auf Dinosaurier, Cowboys und Ritter, unternehmen eine Fahrt auf der Arche Noah und kämpfen gegen Nazis!

Der Eintritt ist frei, der Mindestverzehr liegt bei 6 Euro. Die Gesamtspielzeit beträgt zirka 85 Minuten.

Termin: Montag, 27. August, 21 Uhr, Universum-City Kinos Karlsruhe, Karlsruhe

www.kinopolis.de/ka