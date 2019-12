vor 34 Minuten Toby Frei Karlsruhe Kulisse Karlsruhe: Die Stadt ist als Film-Location sehr beliebt - nicht nur beim Tatort

In der Fächerstadt wird oft und viel gedreht, das ist Fakt. Ob Doku, Fernsehfilm oder "Tatort" - (die Region um) Karlsruhe ist durchaus beliebt, was das Filmen angeht. Doch warum ist das so? ka-news.de hat bei zwei Experten nachgefragt!