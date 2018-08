Künstlergespräch: Sean Scully zu Gast in der Kunsthalle Karlsruhe

Noch bis kommenden Sonntag sind in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe Werke des irischen Künstlers Sean Scully zu sehen.

Kurz vor dem Ende der Ausstellung "Sean Scully: Vita Duplex" kommt der Maler nun für ein Künstlergespräch in die Kunsthalle. Die Veranstaltung findet am morgigen Donnerstag, 2. August, um 19 Uhr im Feuerbachsaal statt. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Das Gespräch wird in englischer Sprache geführt.

Die Ausstellung "Sean Scully. Vita Duplex" ist noch bis zum 5. August in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu sehen. Im kommenden Jahr wird die Schau dann im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster zu sehen sein.

Karten fürs Künstlergespräch gibt es hier.

Termin: Donnerstag, 2. August, 19 Uhr, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe

