Einmal im Jahr kracht's gewaltig in Karlsruhe, das Knock Out-Festival und das Knock Down-Festival stehen auf dem Plan! Auch 2019 finden sich wieder illustre Namen in den Line-Ups, die Stätte beider Festivals ist erneut die stimmungsvolle Schwarzwaldhalle. Und: ka-news.de hat für die Axxis-Fans unter seinen Lesern ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk!

Welche Bands sind bei den Festivals namentlich dabei?

Knock Out-Festival (Line-Up)

The Unity

Hardline

Grave Digger

Axxis

Battle Beast

Tobias Sammet's Avantasia

Knock Down-Festival (Line-Up)

Eskimo Callboy

Stray From The Path

Adept

The Devil Wears Prada

Gideon

Loathe

Mental Cruelty

Für die Metal-Fraktion ist überdies folgendes interessant: Noch sind Stehplätze fürs Knock Out verfügbar!

ka-news.de verlost zudem 2 x 2 Meet And Greet-Plätze mit Axxis an seine Leser. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 27. November, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Eine Bitte an unsere interessierten Leser: Bitte im Gewinnspiel-Formular auch Vorname, Nachname und eine Telefonnummer angeben!

Termin (Knock Out-Festival): Samstag, 14. Dezember, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

Termin (Knock Down-Festival): Sonntag, 15. Dezember, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

