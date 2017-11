King Of Pop: "Thriller - Live"-Show gastiert in Baden-Baden

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Michael Jackson war (und ist immer noch) der "King Of Pop", seine Alben epochale Klassiker.

Liebe Musik-Fans,

der Mann kam (musikalisch) gleich nach Gott, sein zu früher Tod war ein tiefer Schmerz für alle Fans. Im April 2018 macht eine Tribute-Show in Baden-Baden deutlich, was dieser Künstler so alles erreicht hat, wann er auf dem Zenit seines Könnens war.

Gehen wir mal chronologisch vor: Jacksons erste Solo-Platte nach wirklich glorreichen Jackson-5-Zeiten namens "Off The Wall" (1979) war schon richtig klasse, was aber danach kam, kann nur mit Superlativen beschrieben werden: "Thriller" ist das bis dato meistverkaufte Album aller Zeiten und ein Pop/R'n'B-Klassiker erster Kajüte! Was soll man dann zu "Bad" noch groß sagen, ohne sich zu wiederholen ... wir versuchen es!

"Bad" - All Killers, No Fillers!

Also: Eine Scheibe, bei der jeder Track ein Klassiker ist, das ist quasi nicht wiederholbar - doch Jacko schaffte es 1987 mit "Bad". All Killers, No Fillers heißt es ja so schön! Ob "I Just Can't Stop Loving You", das schmeichelnd-süße "Liberian Girl" oder das geniale "Man In The Mirror" - man könnte das albumlang so weiterführen. Das ist schon legendär, was da musikalisch stattfindet! Insgesamt gibt's in der Hommage in der Kurstadt über 30 Songs aus Jacksons mehr als 40-jähriger Karriere zu hören/sehen.

Das Allround-Talent war eine stets unruhige Seele, er und sein Werk aber bleiben unvergessen! Wer sich Jacksons Musik und seine bahnbrechenden tänzerischen Moves (man danke nur an seinen "Moonwalk") mal wieder in schöne Erinnerung rufen will, darf sich die Tribute-Show im Baden-Badener Festspielhaus gerne antun!

Tickets gibt's telefonisch beim Festspielhaus (07221/3013101) und über www.bb-promotion.com.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Sonntag, 15. April 2018, 20 Uhr, Festspielhaus Baden-Baden, Baden-Baden

www.bb-promotion.com

www.thriller-live.com

www.festspielhaus.de