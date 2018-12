Es gibt etwas Neues bei ka-news: Die Karlsruher Kultur-Köpfe! Kulturredakteur Toby Frei porträtiert in regelmäßigen Abständen Menschen, die sich in Sachen Kultur einen Namen in Karlsruhe und/oder der Region erarbeitet haben. Heute: Jakob Siegmund, Herausgeber und Betreiber des Karlsruher Online-Kultur-Portals Kavantgarde.

Ich war regelrecht begeistert und dementsprechend auch beeindruckt, als ich Kavantgarde das erste Mal online angesurft habe. Man merkt sofort, dass hier Könner am Werk sind, da genügt ein erster Blick. Auch die zugehörige Redaktion (unter anderem mit dem ehemaligen "Intro"-Autor Konstantin Maier) ist exquisit besetzt. Und übers Layout des Karlsruher Kunst- und Kultur-Magazins brauchen wir nicht zu reden, das ist grafisch vom Allerfeinsten, für mich als Fan puristischen Designs sowieso.

Kavantgarde versteht sich auch und vor allem als Pate des guten Geschmacks in der Fächerstadt und als Anlaufstelle für qualitative, vielfältige Kunst und Kultur. Karlsruhe hat gewaltiges Potenzial, das ist die Botschaft - und sie ist die richtige (und im übrigen auch die meine). Der Kavantgarde-Blog will also letztendlich sowohl Plattform und Kalender für Veranstaltungshinweise als auch Community für alle Kunst- und Kulturinteressierten in Karlsruhe und Umgebung sein.

Ein echter Sympath mit hundert Ideen

Nun zur Person von Jakob Siegmund: Der 36-Jährige ist gebürtiger Hamburger mit skandinavischen Wurzeln, mit zehn Jahren ging es dann mehr oder weniger freiwillig mit Mama und Papa in die Fächerstadt. Doch schon bald ging der Umzug in Ordnung und der Gedanke, wieder zu gehen, verflog mit der Zeit. Heute gibt es keinen Grund mehr, Karlsruhe zu verlassen, im Gegenteil, man will sukzessive was bewegen in der badischen Metropole.

Siegmund ist ein angenehmer Mensch, ein echter Sympath mit hundert Ideen, durchaus sichtbar an stylisher Mode interessiert, natürlich dezent eingesetzt, ein kultureller (und vor allem auch gedanklicher) Kosmopolit im besten Sinne, einer, der weiter denkt und dazu noch engagierter Familienvater ist. Der Karlsruher ist vom Naturell her ein eher ruhiger Typ, aber wie es auch das Sprichwort mit dem "stillen Wasser" so schön ausdrückt, da ist so einiges dahinter, Freunde!

Der Projektmanager hat aktuell gleich mehrere Eisen im Feuer, als da wären (wie erwähnt) Kavantgarde und das Getränke-Label Black Forêt, zudem betreibt er die Filmproduktionsfirma Triebfeder, die er zusammen mit seinen Partnern Dominic Hohlbaum und David Bruchmann seit nunmehr bald zehn Jahren erfolgreich am Laufen hält.

Mittlerweile liegt der Fokus hier auf professionell produzierten Imagevideos für Firmen, Produktvideos, filmischen Portraits und Dokumentationen. Man produziert aber nach wie vor auch Musikvideos im HipHop-/Deutschrap-Bereich. Da sind auch (aktuell) erfolgreiche Acts wie der überragende und lyrisch knallharte Azad, Capital Bra und der Karlsruher Haze dabei - keine ganz schlechten Visitenkarten!

"Makers" noch bis 22. Dezember geöffnet

Black Forêt wird zusammen mit Florian Münch im eigenen Pop Up-Store "Makers" in der Körnerstraße 26 in der Weststadt vertrieben. Diesen gibt's übrigens noch bis 22. Dezember, reinschauen lohnt sich also auch noch kurzfristig. Dort werden ausschließlich Produkte von Karlsruher Labeln verkauft, getreu dem Motto "Support Your Local Makers"!

Siegmunds kulturelle Sozialisation war definitiv hiphop-lastig und geschah über dieses stilistisch vielfältige und selbstbewusste Genre. Früh aber erkennt Siegmund, dass es mehr das Organisatorische als das Kreative ist, also eher veranstalten/managen als sprühen, breaken, am Mic stehen oder Platten drehen - der ausgesprochene Kreativling war extrem früh (schon im anfänglichen Schüleralter) ein Macher, einer, der etwas bewegen wollte, davon zeugt auch eine selbst produzierte "HipHop Radioshow" zu gymnasialen Zeiten.

Kultur-Club Vanguarde musste leider schließen

Mit 16 Jahren gründete der Karlsruher zusammen mit zwei Kumpels (Jakob Paur und Leonard Lankreijer) ein HipHop-Streetware-Label ("Golden Hillz") und verkaufte auf dem Schulhof Pullover und T-Shirts. Über dieses Projekt kam er dann auch dazu, erste Veranstaltungen zu organisieren. Einige Jahre später gründete er mit ein paar anderen Kollegen (Arthur Sittner und Benjamin Mohr) ein HipHop-Fanzine ("Corner Magazin"), in dem drei Jahre in zwölf Printausgaben über Untergrund-HipHop-Künstler aus ganz Deutschland berichtet wurde.

Noch heute ist es Siegmund wichtig, sich in Karlsruhe zu vernetzen, sich gegenseitig (sowohl geschäftlich als vor allem kreativ) zu befruchten. Der eigene und spannende Kultur-Club Vanguarde im Tempel musste ja 2016 leider aus unglücklichen Umständen und "aufgrund von Streitigkeiten mit der Nachtbarschaft" die Segel streichen, immer noch ein schmerzhafter Stachel im Fleisch, das spürt man!

Siegmund weiß die KA-Clublandschaft trotz aller Kritik aber durchaus zu würdigen und zu schätzen: Natürlich gäbe es tolle Projekte wie Cola Taxi Okay, Fettschmelze, P8, das HfG-/Kunstakademie-Umfeld oder Clubs wie die geschmackvolle Monk Bar von Shahrokh Dini oder den Erdbeermund, "wo inhaltlich spannende Dinge passieren".

Auch stimmungsvolle Bars wie Electric Eel, The Door, Miads, Mapa, Kofferraum, Santos, Carlos Cocktailbar oder Guts & Glory kann man in Karlsruhe erleben und genießen, aber unterhalb dieses doch eher hochpreisigen gastronomischen Angebots "passiert wenig". Ein kleiner Lichtblick sei die Bianco Bar in der Zähringerstraße, deren Betreiber übrigens jahrelang auch Veranstalter im Vanguarde waren.

"Leider immer weniger Leute, die etwas Neues bewegen"

In diesem Sinne ist interessant, was Siegmund über Subkultur in Karlsruhe zu sagen hat: "Was die Kulturlandschaft, insbesondere was Subkultur und Nachtleben in Karlsruhe, angeht, habe ich den Eindruck, dass es hier leider immer weniger Leute gibt, die etwas Spannendes, Neues bewegen."

Siegmund weiter: "Ich habe den Eindruck, dass Karlsruher Stadtplaner/Entscheider die Relevanz von Subkultur und Nachtleben für einen Digital-Standort, der in der Kreativwirtschaft mitmischen möchte, unterschätzen. Schließlich ist Berlin nicht aufgrund des Wetters sondern aufgrund des vielfältigen Kulturangebots ein weltweit beliebter Standort.

"Subkultur und innovative Projekte fördern!"

Wenn Karlsruhe in der Kreativwirtschaft nachhaltig erfolgreich sein möchte, sollten daher vor allem Subkulturen und innovative Projekte gefördert werden. Denn nur dadurch kann sich eine Stadt abheben." Auf den Punkt, Herr Siegmund, besser kann man es nicht ausdrücken!

Befragt nach der Gegenwart und Zukunft seines "Babys" Kavantgarde - einst im Jahr 2007 als Plattform für Kunst und Kultur aus Karlsruhe gestartet, um Künstlern und kreativen Projekten mehr Aufmerksamkeit und Gehör zu verschaffen und als Plattform zur Vernetzung von Künstlern und Projekten zu dienen - erklärt Siegmund, dass er nach wie vor motiviert sei, das Projekt fortzuführen, es mache Spaß und fühle sich immer noch richtig an.

Siegmund: "Meldet euch, wenn ihr Lust habt, etwas zu bewegen!"

Natürlich fehle bisweilen die Zeit beim Karlsruher Tausendsassa, logisch. Vor diesem Hintergrund also schickt er die Message raus: "Meldet euch bei mir, wenn ihr Lust habt, in Karlsruhe etwas zu bewegen und euch in das Projekt einzubringen!"

Das Phänomen Pop Up greift indes in Karlsruhe stetig um sich, auch abzulesen an der wachsenden Zahl der Stores, die aus dem Boden schießen. Es ist inspirierend zu sehen, was sich da aktuell in der Fächerstadt tut und Bahn bricht. Meiner Meinung nach eine Entwicklung in die absolut richtige Richtung - nur so und mit kooperativem Denken kann es was werden in unserer an Kunst und Kultur so reichen, großen kleinen Stadt. Karlsruhe braucht Macher und Pioniere wie Jakob Siegmund!