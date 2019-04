Sieh an, die Reindeers sind wieder einmal im Café Emaille zu Gast, mit dabei ihr knackiger Rock 'n' Roll.

"Der heiße Tanz in den Mai mit den Reindeers", lautet das treffende Motto des Abends. Die Formation beehrt ja zum wiederholten Male die "Hammer"-Einrichtung in der Kaiserstraße, und wer handgemachte Mucke mag, der ist hier Ende April genau richtig. By The Way: Die Reindeers spielen am 27. April auch im Kofflers Heuriger in Rüppurr (Langestraße 1).

Termin: Dienstag, 30. April, 21 Uhr, Café Emaille, Karlsruhe