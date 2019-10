Karlsruher Innenstadt feiert Stadtfest mit Live-Musik und verkaufsoffenem Sonntag - kostenlose An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr

Zum Abschluss des langen Festivalsommers putzt sich Karlsruhe noch einmal richtig heraus. Am kommenden Wochenende (12. und 13. Oktober) steht das beliebte Stadtfest an. Und mit ihm ein ÖPNV-Feldversuch.

Was in den 1980er-Jahren als kleines Karlsruher Fest begann, ist heute zu einem herbstlichen Großereignis und Besuchermagnet mit Sogwirkung für Gäste auch aus der ganzen Region geworden. OB Frank Mentrup sprach bei der Stadtfest-Pressekonferenz von einem "etablierten Highlight", das Stadtfest stehe in einer Reihe mit dem "Fest der Sinne", den Schlosslichtspielen und dem Christkindlesmarkt.

Am Samstag und Sonntag sollen Live-Musik, Straßenkünstler aus aller Welt und zahlreiche Service- und Sonderangebote für beste Feier- und Shoppingstimmung zwischen Stephanplatz und Kronenplatz sorgen.

Auf dem Friedrichsplatz (Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr) erwartet die Gäste an beiden Tagen Live-Musik und ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Am Samstag sorgen Cover-Songs von Rock-Legende Bruce Springsteen und Irish Folk-Rock für Stimmung, bevor die Cover-Band Sudden Inspiration mit Hits aus Funk, Rock und Pop zum Samstags-Finale den Friedrichsplatz rockt.

Der Sonntag startet dann mit sanften Indie-Pop-Klängen und Pop-, Funk- und Soul-Covers. Zum Stadtfest-Finale sorgen Amy Sue & Friends für Partylaune. Mit dabei sind auch die Gewinner des diesjährigen Bandcontests "Die goldene Gitarre": der Elvis-Imitator Andy King und die Band Bambi & Friends konnten Anfang August die Jury überzeugen und wollen auch auf dem Friedrichsplatz das Publikum begeistern.

Die Kaiserstraße und die Fächerstraßen (Samstag und Sonntag, 13 bis 18 Uhr) werden zur Manege: An vier Stationen werden rund 20 internationale und regionale Straßenkünstler und Artisten ihr Können unter Beweis stellen. Spannende Kleinkunstshows mit Pantomime, Artistik, Straßentheater und Tanz sorgen für Unterhaltung.

Ein echter Hingucker wird die Akrobatik-Show "Les Amants du Ciel", eine in luftiger Höhe an der Fassade des Karstadt-Kaufhauses getanzte tragisch-romantische Geschichte. Zahlreiche überraschende Walking-Acts erwarten die Besucher außerdem in den Seiten- und Fächerstraßen und laden zum Staunen und Mitmachen ein.

Neben Künstlern aus dem vergangenen Jahr dürfen sich die Besucher auch auf neue Shows freuen - wenn etwa ein Asteroid mitten in der Stadt landet und zur Überraschung aller außerirdisches Leben im Gepäck hat.

Auch wer mit der Straßenbahn durch die Kaiserstraße fährt, darf sich auf einiges gefasst machen: Denn der Anarcho-Clown Murmuyo, der schon beim Stadtfest 2018 für viel Action gesorgt hat, ist mit an Bord.

Auf mutige Kids wartet Tigerenten-Rodeo

Unter dem Motto "Kirchplatz Kunterbunt" verwandelt sich der Kirchplatz St. Stephan am Samstag und Sonntag in eine bunte Spiel- und Sportwelt für die jüngsten Besucher des Stadtfestes. Für Action sorgt die beliebte Hüpfburg der KSC Wildpark-Kids – KSC-Maskottchen Willi Wildpark hat sein Kommen bereits angekündigt.

Auf mutige Kids wartet das Tigerenten-Rodeo: Wer hält sich länger im Sattel? Ihre Geschicklichkeit können Kinder auf dem Parcours mit dem Kindergabelstapler beweisen und sich ihren Kindergabelstapler-Schein verdienen.

Das Badische Staatstheater (Samstag) und der Kinderschutzbund (Sonntag) bieten kurzweilige Unterhaltung mit Mal- und Bastelaktionen, Kinderschminken, Tattoos und Glücksrad an. Zu gewinnen gibt es unter anderem Freikarten für das Junge Staatstheater.

Unter dem Motto "Urban Art" gibt es in diesem Jahr am Samstag von 11 bis 19 Uhr auch auf dem Kronenplatz ein abwechslungsreiches Programm.

BMX-Champion begeistert mit Freestyle-Show

Der deutsche BMX-Champion und Guinness-Weltrekord-Halter Chris Böhm beeindruckt mit einer außergewöhnlichen BMX-Freestyle-Show auf zwei Rädern. Beim "Kick The Beat" Breaking Battle zeigen regionale Breakdance-Talente ihr Können und tanzen um die Gunst der Jury.

Aber nicht nur auf den Straßen und Plätzen der Innenstadt, sondern auch im Karlsruher Untergrund gibt es an diesem Wochenende Interessantes zu erleben. Zum "Tag der offenen Baustelle" lädt die KASIG (Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH) am Samstag, 12. Oktober, in die künftige unterirdische Haltestelle Durlacher Tor ein.

Postgalerie lädt zum Schmeckfestival

Am Sonntag, 13. Oktober, soll der traditionelle verkaufsoffene Sonntag Shopping-Fans in die City locken. Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen und "wollen mit Sonderaktionen und speziellen Angeboten zum sonntäglichen Einkaufs-Erlebnis einladen".

Auch rund um das Karlsruher Stadtfest ist an diesem Wochenende einiges geboten: Die Postgalerie lädt zum Schmeckfestival auf den Stephanplatz ein und im Prinz-Max-Palais feiern das Stadtmuseum, das Museum für Literatur sowie die Kinder- und Jugendbibliothek am Samstag, 12. Oktober, ab 10 Uhr das "Fest im Palais" mit der 11. Karlsruher Lesenacht.

ÖPNV am Wochenende kostenfrei - ein Feldversuch im Rahmen des Stadtfestes

Mit Bus und Bahn können alle Besucher an diesem Wochenende nicht nur "klimaschonend und stressfrei", sondern kostenlos zum Karlsruher Stadtfest anreisen. In Kooperation mit dem KVV ist der öffentliche Nahverkehr am Stadtfest-Wochenende im Karlsruher Stadtgebiet (Wabe 100) sowie auf den Linien S1, S11 und S2, die in den Landkreis Karlsruhe führen, kostenfrei für alle nutzbar. Der Versuch soll unter anderem auch Erfahrungen und Erkenntnisse darüber bringen, ob die Aktion konzeptuell auch im kommenden Advent angewandt werden könnte.