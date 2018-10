vor 35 Minuten Toby Frei karlsruhe Karlsruher Dream-Pop: Lea LaDoux gastiert in der Scenario Halle

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es gibt mittlerweile deutsche Singer/Songwriter wie Sand am Meer, dabei stechen einige heraus - so wie die bezaubernde Karlsruherin Lea LaDoux.