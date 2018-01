Das jährlich publizierte Karlsruher Stadtbuch ist eine feine Sache und vermittelt nicht nur Fremden verschiedenste Informationen über die Fächerstadt. Zum Jahreswechsel ist nun die neueste Ausgabe des "Buches zur Stadt" erschienen.

Das Stadtbuch ist auch rein haptisch ein ganz schöner "Brocken" und (thematisch so) bunt wie die Fächerstadt selbst. Die Publikation will Style-Guide, Gastronomieführer, Kulturwegweiser, Einkaufsleitfaden und Veranstaltungskalender für Karlsruhe und Region sein und auch Geheim-Tipps für Nicht-Eingeweihte liefern. Darüber hinaus will sie bei allerlei Alltagsfragen, etwa beim Nahverkehr, bei sozialen Belangen oder bei Behördengängen helfen.

ka-news verlost drei Exemplare des Karlsruher Stadtbuches. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Freitag, 26. Januar, 10 Uhr. Die Gewinner werden via E-Mail benchrichtigt und dürfen ihren Preis bei uns in der Redaktion (August-Schwall-Straße 10, 76131 Karlsruhe) abholen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

www.karlsruherstadtbuch.de