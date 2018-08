Die Karlsruher Museumsnacht (Kamuna) geht mitlerweile ins 20. Jahr, was für eine Erfolgsgeschichte! Am kommenden Samstag, 4. August, können wieder alle Fans in Karlsruhe ausschwärmen und Kultur und Kunst genießen!

Schon 20? Ja, Zwanzig! Zum 20. Mal öffnen insgesamt 20. Karlsruher Museen und Kulturinstitutionen ihre Türen bis in den späten Abend zur Kamuna, der Karlsruher Museumsnacht. Am 4. August wird für alle Kulturbegeisterten, die die Nacht zum Tage machen wollen, von 18 bis 1 Uhr ein umfangreiches und spannendes Programm mit bedeutenden Dauer- und Sonderausstelllungen, speziellen Führungen und zahlreichen attraktiven Veranstaltungshighlights wie Konzerten, Lesungen, Performances, Mitmachaktionen angeboten.

Feiern wird die Kamuna ganz besonders mit allen, die gemeinsam mit ihr groß geworden sind: Am Abend des Events laden die Museen unter dem Motto: "2018 bin ich Zwanzig!" alle Menschen ein, die im Jahr 2018 zwanzig Jahre alt werden. Sie haben in diesem Jahr auf der Kamuna kostenfreien Eintritt.

2018 20 Jahre alt - freier Eintritt zur Kamuna!

Mit dem Programm "Kamuna für Kinder!" bieten die Museen zudem wieder ein umfangreiches und speziell für Kinder, Jugendliche und Familien konzipiertes Programm. Besonders familienfreundlich: für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt frei, ältere Schüler erhalten ermäßigten Eintritt. Der Eintrittsbutton, das beliebte Markenzeichen der Kamuna, berechtigt auch in diesem Jahr wieder bereits ab 14 Uhr zur freien Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Netz des Karlsruher Verkehrsverbunds.

Neben den 16 ständigen Institutionen der Kamuna nehmen 2018 wieder vier Gastinstitutionen teil: Neu dabei ist der Kunstverein Letschebach in Durlach, der 2011 von Studierenden und Absolventen der beiden Karlsruher Kunsthochschulen gegründet wurde. Zum zweiten Mal nach 2014 lädt die Stiftung Centre Culturel Franco-Allemande in ihre Räume in der Postgalerie am Europaplatz ein. Ebenfalls als Gäste dabei sind das Architekturschaufenster in der Waldstraße und die Hochschule für Gestaltung, die beide der Kamuna schon lange verbunden sind.

Auch 2018 Abschlussveranstaltung in Die Stadtmitte

Auch 2018 ist die Kamuna wieder mit ihrer Abschlussveranstaltung zu Gast im Club Die Stadtmitte. Dort spielt im Innenhof ab 0.30 Uhr die neu gegründete Karlsruher Jazz-Formation Suricata - zu deutsch Erdmännchen - die mit Sängerin Sabine Erdmann mit Jazz-Klassikern und chilligen Grooves für die ideale Sommernachtsatmosphäre sorgt. Ob bei einem Glas Wein im romantischen Innenhof oder auf dem Dancefloor - ein "stimmungsvoller Ausklang der Kamuna ist garantiert".

Seit die Karlsruher Museen 1999 zum ersten Mal dazu einluden, Kultur einmal in einem besonderen Licht zu erleben, sehen tausende von Kulturfreunde gespannt der alljährlichen Museumsnacht am ersten Samstag im August entgegen.

Generationenübergreifendes Event in Karlsruhe und Region

Die Kamuna hat sich als eine der ältesten Veranstaltungen ihrer Art schon seit langem als DAS generationenübergreifende Kulturevent in Karlsruhe und der Region etabliert. Dass der nächtliche Museumsbesuch zum besonderen Ereignis wird, ist nicht zuletzt dem Netzwerk der Karlsruher Museen zu verdanken. Als einzige Museumsnacht in Deutschland wird die Kamuna von den Karlsruher Museen gemeinschaftlich und in Eigenregie organisiert.

Das gesamte Kamuna-Programm gibt's online.

Termin: Samstag, 4. August, 18 bis 1 Uhr, diverse Veranstaltungsorte, Karlsruhe

www.kamuna.de