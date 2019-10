vor 5 Stunden Karlsruhe "Kaiser und Sultan": Neue Ausstellung im Badischen Landesmuseum

Die sogenannten Türkenkriege gingen in die Geschichte ein - weniger bekannt sind die zahlreichen zivilen Berührungspunkte und kulturellen Verflechtungen zwischen der Habsburgermonarchie und dem Osmanischen Reich. Mit der Großen Landesausstellung "Kaiser und Sultan - Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700" will das Badische Landesmuseum in Karlsruhe einen neuen Blick auf die Beziehungen zwischen den Höfen richten.