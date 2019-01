Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Fünf Sterne deluxe sind ein echter Klassiker und Rapper Das Bo im Gespräch ein grundentspannter Typ.

Liebe Rap-Fans,

es ist schon ein wenig beeindruckend, so ein musikalisches Kaliber wie den genannten MC an der Strippe zu haben, wir haben um die Jahrtausendwende zum Sound der Fünf Sterne Basketball auf dem Freiplatz gezockt - was für eine wunderbare Jugend-Erinnerung! Und weil die vier Jungs aus Hamburg am morgigen Samstag im Substage gastieren, haben wir die Chance genutzt, mit Das Bo ein paar Worte zu wechseln.

"Moin, Bo hier!" heißt es stilecht zu Beginn, schon ist das Eis gebrochen: Ende der 1990er war die Formation auf Das Fest zu Gast und prägte den Ausdruck "KarlsLÄRM", es war "eine geile Atmosphäre und ein spezieller Moment", so Bo - die Erinnerungen sind also gut und absolut noch da, schön! Man kenne sich in Karlsruhe ja, so Bo, und wolle "den Gig einfach passieren lassen", Fünf Sterne deluxe seien live eine "echte Force" und garantieren "einen schönen Abend". Gut gebrüllt, Löwe!

Auf die Diversität der Sterne-Alben angesprochen, gibt Bo preis, die eigenen Fähigkeiten seien über die Jahre einfach größer und vielfältiger geworden, die neue Scheibe immer auch eine aktuelle Bestandsaufnahme, man habe ein geradezu "jungfräuliches Gefühl" bei neuer Musik. Ein echtes Schmankerl für gestandene Rap-Fans: In Karlsruhe ist als Support MC Rene dabei, die Routiniers werden sich erinnern - ein ganz Großer und eine schöne Sache!

Vorbilder hat Bo laut Selbstaussage nie direkt gehabt, sein Interesse gelte der Musik im Allgemeinen und Hip-Hop im Speziellen. Dementsprechend ist Bos Lieblingsscheibe "Bizarre Ride II" von The Pharcyde - eine gute Wahl, Kenner wissen natürlich Bescheid. Laut Das Bo ist "jeder herzlich willkommen", man wolle und werde richtig "Gas geben"! Wir sehen uns im Substage, Hip-Hop-Heads!

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 26. Januar, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe