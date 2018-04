Thema des sonntäglichen Konzerts des Singkreises Ettlingen im Asamsaal sind die vier Elemente Feuer – Wasser – Erde – Luft, rund um dieses Motto ranken sich Chorsätze, Lieder und Klavierstücke.

Die Kraft der Natur beschäftigt den Menschen seit jeher ebenso wie die Frage, was die Welt in ihrem Inneren und Äußeren zusammen hält. Ein faszinierendes Thema auch in der Musik. So haben die vier Elemente "Feuer, Wasser, Erde, Luft" ihre ihnen jeweils innewohnende Dramatik, die aber gleichzeitig vielfältige Ausdrucksfläche bietet für die die Menschen verbindenden Themen. Die Zuhörer dürfen sich auf ein anspruchsvolles Programm freuen.

Fürs Jahreskonzert ausgewählt wurden Kompositionen aus der romantischen Epoche von Franz Schubert, Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Liszt, Claude Debussy, Edward Elgar und Carl Reinecke. Das Konzert wird gestaltet vom gemischten Chor des Singkreises Ettlingen, den Solisten Anna Avdalyan (Sopran), Birgit Santehanser (Mezzosopran) und Fabian Gehring (Klavier). Die Gesamtleitung hat Arnold Gehring inne.

Karten im Vorverkauf gibt es bei der Stadtinformation Ettlingen im Schloss, der Buchhandlung Abraxas in Ettlingen (Kronenstraße 5), bei den Chormitgliedern und an der Abendkasse.

Termin: Sonntag, 29. April, 19.30 Uhr, Asamsaal (Schloss Ettlingen), Ettlingen

www.singkreis-ettlingen.de