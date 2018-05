Der Internationale Museumstag am 13. Mai ist eine lohnende Sache, hier kann sich jeder nach Gusto und meist kostenfrei in musealen Institutionen umsehen und Kunst (für sich) entdecken.

Die Karlsruher/Ettlinger Museen sind mit folgenden Angeboten beim Museumstag dabei:

Städtische Galerie Karlsruhe

Unter dem vom Internationalen Museumsrat (ICOM) ausgerufenen Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher" begehen die Museen den alljährlich im Mai stattfindenden Museumstag. In der Städtischen Galerie Karlsruhe sind aus diesem Anlass der Eintritt und die Führungsangebote frei. Um 15 Uhr beginnt ein Rundgang durch die große Sonderausstellung im Erdgeschoss mit Arbeiten der international renommierten Künstlerinnen Marlene Dumas und Rosemarie Trockel aus der Sammlung Garnatz.

Kinder ab 6 Jahre sind zwischen 15 und 16.30 Uhr zu einem "Besenritt über den Kunstsumpf" eingeladen: In dem spannenden Workshop geht es gemeinsam "der Kunst an den Kragen"! Auf drei Etagen sind im gesamten Lichthof außerdem zahlreiche weitere Ausstellungen zu sehen: Im Erdgeschoss die gerade eröffnete Werkschau "tiptoe" der diesjährigen Hanna-Nagel-Preisträgerin Nina Laaf, im ersten Obergeschoss die Sammlungspräsentation "umgehängt 2018: Facetten der Malerei 1960-2010" und die Installation "Stilles Land" des Werner-Stober-Preisträgers Benno Blome sowie im zweiten Galeriegeschoss die neue Dauerausstellung mit älterer Malerei aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Der Schwerpunkt liegt hier auf Landschaftsmalerei von Johann Wilhelm Schirmer, Gustav Schönleber, Hans Thoma und den Mitgliedern der Grötzinger Malerkolonie wie Friedrich Kallmorgen und Gustav Kampmann.

Badisches Landesmuseum

Die Führungen und Veranstaltungen in den Sammlungsausstellungen im Schloss sind kostenfrei, ebenso der Eintritt in die Volontärsausstellung "Zweck fremd?!" (10.30 bis 11.30 Uhr, 11.30 bis 12.30 Uhr, 12.30 bis 13.30 Uhr) und in die Sonderausstellung "Revolution! Für Anfänger*innen" (16 bis 17 Uhr). Ansonsten gilt am Museumstag freier Eintritt ins Museum bei Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Ausgenommen sind die Etrusker-Ausstellung, der Turm und das Filmerlebnis.

Museum Ettlingen

In Kooperation mit dem Naturparkmarkt Schwarzwald Mitte/Nord und dem Stadtmarketing bietet das Museum Ettlingen zwei geführte Spaziergänge mit dem Thema "Von Mühlen, Handwerkern und Bauernhöfen" an. Malerische Höfe, Fachwerkhäuser und Scheunen, Zunftzeichen der Handwerker an Torbögen, Namen von Gassen und Gasthöfen oder ein Holzwehr über der Alb sind einige der Spuren, die es in der Altstadt nördlich der Alb zu entdecken gilt. Das Museum ist derweil sonntagnachmittags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Pfinzgaumuseum

Um 11.15 Uhr gibt's im Pfinzgaumuseum eine Führung durch die Sonderausstellung "Durlacher Glanzstücke", der Eintritt ist frei. Zudem ist an diesem speziellen Tag von 15 bis 18 Uhr (bei freiem Eintritt) die Finissage ebenjener Ausstellung, die Macher laden alle Interessierten zur Finissage mit Preisverleihung ein. Öffnungszeiten der Institution am Museumstag sind von 11 bis 18 Uhr.

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Am Museumstag ist der Eintritt ins Museum frei, die Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr.

Museum für Literatur am Oberrhein

Am Museumstag gibt es eine kostenfreie Führung durch die Schau "Kannitverstan oder durch den Irrtum zur Wahrheit" (11 bis 12 Uhr), Dr. Jürgen Oppermann zeigt Schätze aus dem Museum und dem Oberrheinischen Literaturarchiv. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei, die Öffnungszeiten sind von 11 bis 18 Uhr.

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Beim Naturkundemuseum gibt's am Museumstag freien Eintritt in die aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr.

Termin: Sonntag, 13. Mai, diverse Veranstaltungsorte, Karlsruhe/Ettlingen

