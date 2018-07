05.07.2018 12:03 Karlsruhe India Summer Days 2018: Indische Kultur mitten in Karlsruhe

"Discover The Authentic India" – unter diesem Motto präsentieren sich am 14. und 15. Juli die India Summer Days im Rahmen der Vor-Fest-Woche in der Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe. Und das bei freiem Eintritt!