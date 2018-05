In The Air Tonight: ka-news präsentiert Phil beim Jubiläum in Bruchsal

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Genesis und Phil Collins - das sind die Koordinaten im Phil-Kosmos! Ende Juli ist die hochklassige Tribute-Truppe auf dem Flugplatz Bruchsal zum Open-Air-Gig am Start.

Liebe Musik-Fans,

ich persönlich goutiere ja im Besonderen die 1970er-Prog-Art-Rock-Zeiten von Genesis (namentlich insbesondere das fabelhafte Album "A Trick Of The Tail"), auch Phil Collins' Soloalben (vor allem "... But Seriously") sind gestandene Werke der Pop-Geschichte und teils waschechte Klassiker. Phil bringen jetzt die gesamte Palette der Hits auf die Bühne, die Band mit dem charismatischen Sänger Jürgen "Phil" Mayer an der musikalischen Front hat mittlerweile verblüffende 20 Jahre "auf dem Buckel".

Die Flugplatz-Open-Air-Konzerte der Band Phil indes sind legendär, von 2001 bis 2010 zogen die jährlichen Events auf dem Segelflugplatz in der Nähe der Autobahn jeweils mehrere Tausend Besucher an. Nach achtjähriger Pause sind Phil anlässlich ihres Jubiläums am 28. Juli auf dem Gelände des Luftsportvereins (LSV) Bruchsal zurück. Also, ein echter Kultur-Tipp: It's In The Air That Night!



Kurze Timeline:

19 Uhr: Einlass

20 Uhr: Special Guest Ina Boo

21.30 Uhr: Phil



Tickets für die Show gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 28. Juli, 20 Uhr, Flugplatz Bruchsal, Bruchsal

www.foerderkreis-kultur.de

www.phil-online.de