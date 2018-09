09.08.2018 16:43 Karlsruhe In Karlsruhe gibt es an 60 Orten am "Tag des offenen Denkmals" Geschichte hautnah zu erleben

In gut einem Monat ist es soweit, und es ist ein kleines Jubiläum, wenn die Stadt Karlsruhe am Sonntag, 9. September, zum 20. Mal am europaweit begangenen "Tag des offenen Denkmals" teilnimmt.