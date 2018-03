Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Hagen Rether ist der Kabarettist mit der wohl schärfsten Zunge im Land, seine Auftritte geraten legendär bissig.

Liebe Kabarett-Freunde,

unbequem ist prinzipiell genau der richtige Ausdruck, um Rethers Kunst und Können zu beschreiben, er geht (rhetorisch) immer da hin, wo es richtig weh tut - apolitisch zu sein ist also das genaue Gegenteil seines Bühnenprogramms. Ende März ist der gewandte Wortkünstler Rether nun in Baden-Baden im Bézanetsaal zu Gast, mit dabei sein neues und vielschichtiges Programm "Liebe".

Was kann Kabarett tun? Nun, Rether zeigt es auf. In seinem mehrstündigem Programm versetzt der Kabarettist sein Publikum mit gefährlichen Viren: "der Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und der Erkenntnis, dass wir alle die Kraft zur Veränderung haben".

Stets humorvoll, aber immer hochpolitisch

Rether bleibt stets humorvoll, witzig und geschmackvoll, dabei aber immer hochpolitisch, das ist sein Metier und auch seine Hausmarke - komisch, aber eben auch schmerzhaft. Rether schaut ja auch ab und an im Karlsruher Tollhaus vorbei, der Mann hat seine Fangemeinde in jeder Stadt, seine Shows sind (auch in der Fächerstadt) meist ausverkauft.

Karten für Rether in der Kurstadt gibt's für 26 Euro, Schüler und Studenten zahlen 23,40 Euro. Tickets sind verfügbar bei der Tourist-Information, unter Telefon 07221/275233 oder 07221/932700 sowie im Netz unter www.baden-badenevents.de.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 24. März, 20 Uhr (Beginn), Kurhaus Baden-Baden, Bénazetsaal

www.badenbadenevents.de