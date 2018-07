"Herausragende Ergebnisse": Staatstheater zieht in Kunst und Zahlen positive Saisonbilanz!

Am Dienstag wurde im Badischen Staatstheater Bilanz gezogen, Zahlen und Daten zur zurückliegenden Spielzeit 2017/18 publiziert. Es gab einige positive Überraschungen!

Peter Spuhler - seines Zeichens Generalintendant des Badischen Staatstheaters - ist ein warmherziger Mensch, das bemerkt man im direkten Kontakt sofort! Selbst dann, wenn es "nur" um Zahlen geht: "Wir sind in der zurückliegenden Saison ein großes Stück weitergekommen, ein offenes Haus für eine offene Gesellschaft zu sein. Alle Sparten haben künstlerisch sehr viel geleistet. Wir haben mehr Besucher als in der Vorsaison in Karlsruhe, und Ballett und Konzert verzeichnen sogar herausragende (Rekord-)Ergebnisse."

Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Direktor Johannes Graf-Hauber, der Leiterin des Volkstheaters Beata Anna Schmutz, dem Leiter des Jungen Staatstheaters Otto A. Thoß, Operndirektor Michael Fichtenholz, Schauspieldirektor Axel Preuß und der stellvertretenden Orchesterdirektorin Dorothea Becker stellte Spuhler die Ergebnisse der zu Ende gehenden Saison vor. Spuhler selbst bezeichnete sein Theater als ideales "Sprungbrett für weitergehende Aufgaben" - und das völlig ohne Melancholie.

284.503 Besuche bei Vorstellungen am Standort in Karlsruhe

Graf-Hauber legte folgend die Zahlen der zurückliegenden Spielzeit vor und zeigt sich mit dem Saisonergebnis zufrieden: "Bei unseren Vorstellungen in Karlsruhe konnten wir rund 4.000 Besucher mehr als im Vorjahr verzeichnen. Insgesamt 284.503 Besuche wurden bei den Vorstellungen am Standort in Karlsruhe gezählt. Mit den absoluten Besucherzahlen stieg in den Sparten Ballett, Konzert und Schauspiel auch die Auslastung, während in der Opernsparte Rückgange zu verzeichnen sind.

Die Gesamtbesucherzahl inklusive Gastspielen und theaternahem Rahmenprogramm blieb mit 307.852 deutlich über der Marke von 300.000 - sie fiel allerdings niedriger aus als in der Vorsaison, was an einem temporären Rückgang von großen Gastspielen im In- und Ausland begründet liegt. Auch hinsichtlich der Einnahmen sind die Ziele erreicht worden, was vor dem Hintergrund der Budgetkürzungen auf Grund der Sparmaßnahmen besonders wichtig war."

In die Oper kamen weniger Besucher als im Vorjahr

Die Sparte Oper zeigte sich mit Leiter Michael Fichtenholz mit der Entwicklung 2017/18 zufrieden, aber auch selbstkritisch: "Die vergangene Spielzeit war eine echte Herausforderung, sowohl künstlerisch als auch organisatorisch." Aber die "Sparte wird sich entwickeln", ist sich der Direktor sicher. In die Oper kamen 14.412 Besucher weniger als im Vorjahr, die Auslastung ist um 9,5 Prozentpunkte auf 70,02 Prozent zurückgegangen. Nicht eingerechnet sind 2.312 Besucher bei vier Gastspielen von La Clemenza di Tito in Heilbronn.

Zu berücksichtigen ist, dass die Aufführung zweier Ring-Zyklen die Repertoirevielfalt verkleinerte und sich auf die Disposition auswirkte, so dass Wiederaufnahmen mit zu hoher Vorstellungsanzahl angesetzt wurden. Die Erhöhung der Kartenpreise sowie die Tatsache, dass eine Oper konzertant aufgeführt werden musste, wirkten sich auf das Ergebnis aus. Aufgrund der schwierigen Verkehrssituation in und um Karlsruhe kamen weniger Besucher aus dem Umland in die Opernaufführungen. Sie stellen in dieser Sparte traditionell einen höheren Anteil als in den anderen.

Fünf Ballett-Produktionen bei "über 100 Prozent Auslastung"

Birgit Keil, Chefin der Abteilung Ballett am Staatstheater, ist zufrieden mit der "Qualität der Aufführungen": Fünf von sieben Produktionen vereinten "über 100 Prozent Auslastung" auf sich (möglich durch Stehplatzverkauf), und die Ballett-Direktorin resümierte: "Das Publikum war begeistert vom Ensemble, eine schöne Situation!" Das Ballett verzeichnet mit 49.501 Besuchern eine Rekordspielzeit. Die Auslastung stieg um 16,5 Prozentpunkte auf "sensationelle" 99,03 Prozent!

Axel Preuß schließt seine zweijährige Schauspieldirektion mit einer sehr erfolgreichen Saison ab. Er verantwortete einen gesellschaftspolitisch orientierten Spielplan und zeigte starke zeitgenössische Stücke zur Auseinandersetzung mit drängenden Fragen: "Safe Places", "Bestätigung", "Afzals Tochter", "Willkommen" oder "Am Boden" behandelten politische Themen wie Populismus, Rechtsradikalismus, Europas Einheit, Extremismus, die deutsche Willkommenskultur oder die Kriegsführung mit Drohnen.

Zum Publikumsrenner wurde das bestechende Musical "Hair" - wegen des großen Erfolges sind Aufführungstermine bereits im Vorverkauf. Das Schauspiel wurde von knapp 76.000 Zuschauern besucht, ein Plus von 11,5 Prozent vor Ort. Dazu kommen zirka 2.000 Besuchern bei 15 Gastspielen im In- und Ausland.

Tohß: Junges Staatstheater ist "mittlerweile angekommen"

Die Sparte Junges Staatstheater ist laut dem Verantwortlichen Otto A. Tohß ist "mittlerweile angekommen", das zeige die "gute Presse" und "die Zufriedenheit des Publikums". Man habe rund 100 Klassenzimmer bespielt, unter anderem mit dem erfolgreichen "Schwalbenkönig". Mit Beginn der Spielzeit 2017/18 übernahm Regisseur Thoß das Ressort. Mit seinem neuen Team brachte er sieben Premieren in der Saison heraus. Das Junge Staatstheater blieb mit 31.586 jungen Zuschauern in etwa beim Vorjahresergebnis und der Vorjahresauslastung von 79 Prozent, ein bestärkendes Ergebnis bei einem Leitungswechsel.

Das Volkstheater befindet sich derzeit im dritten Jahr und genießt "das uneingeschränkte Vertrauen" des Theaters. Man befinde sich im "innovativen Umgang mit dem Karlsruher Publikum", habe viele "Theater-Erstbesucher" generieren können und im Großen Haus, Kleinen Haus, dem Studio und der Insel gespielt.

Das Volkstheater hat als Sparte für die Bürger und die Stadtgesellschaft keine feste Spielstätte. Diese wird projektbezogen ausgewählt und richtet sich nach den jeweiligen künstlerischen Erfordernissen. Damit unterliegen Auslastung und Gesamtbesucherzahl starken Schwankungen. In der Spielzeit 2017/18 besuchten 2.655 Zuschauer Vorstellungen des Volkstheaters, das entspricht einer Auslastung von 60,2 Prozent, ein Minus von 12,41 Prozentpunkten zum Vorjahr.

Konzert blickt auf eine Rekordspielzeit zurück

Das Konzert blickt auf eine Rekordspielzeit zurück: Es konnte die Besucherzahl um 4.131 Besucher auf 39.446 steigern, das sind 11,7 Prozentpunkte mehr. Die Auslastung stieg um 3,7 Prozentpunkte auf 91,02 Prozent. Im Herbst 2017 wurde Justin Browns Vertrag um zwei Jahre verlängert.

In der zuende gehenden Spielzeit feierte er sein zehnjähriges Jubiläum am Staaatstheater und begeisterte als Generalmusikdirektor mit der Badischen Staatskapelle 12 Prozent mehr Zuschauer im Vergleich zum Vorjahr und damit so viele wie nie zuvor. Einen großen Anteil daran hat wohl die ausgebaute Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche.

Service-Informationen

Der Vorverkauf für alle bereits disponierten Vorstellungen der Spielzeit 2018/19 beginnt am 10. September 2018. Für die Vorstellungen im September und Oktober sind bereits jetzt Karten erhältlich. Während der Theaterferien vom 23. Juli bis 9. September können Tickets im Webshop unter www.staatstheater.karlsruhe.de gebucht werden. Aufgrund der großen Nachfrage und stets ausverkaufter Vorstellungen sind bereits jetzt alle Vorstellungen von "Hair", "Der Nussknacker", "Die Götterdämmerung", "My Fair Lady" und "Carmina Burana" in der neuen Spielzeit im Vorverkauf.

Anbei noch einige Fakten:

Erstmals acht Produktionen mit 100-Prozent-Auslastung, nicht gerechnet die 1/1-Performance "Das Büro"

So viele Aufführungen wie noch nie wegen großer Nachfrage im vorgezogenen Vorverkauf

Höchste Anzahl an Vorstellungen, dabei weiter gesenktes Niveau in den großen Spielstätten zur Entlastung der Mitarbeiter, dazu viele kleine Vorstellungen an sonstigen Spielstätten, wie 1/1-Performances, Monologe in der Stadt und Klassenzimmerstücke

Steigerung der Eigeneinnahmen, erforderlich geworden auch auf Grund der Sparmaßnahmen. Durchschnittliche Einnahmen pro Karte deutlich gestiegen, dennoch weiterhin (im Vergleich) sehr günstige Eintrittspreise

Gestiegene Besucherzahlen in Karlsruhe trotz wiederholter Kartenpreiserhöhungen und schwieriger Verkehrssituation in und um Karlsruhe

Kein "Opernball" in der Spielzeit 2017/18 auf Grund der Sparmaßnahmen und zur Entlastung der Mitarbeiter

Gestiegener Online-Verkauf: 23 Prozent des Freiverkaufs geht inzwischen über das Internet

www.staatstheater.karlsruhe.de