Mit mehreren tausend Euro im Gepäck ist eine Frau aus Hambrücken auf dem Weg nach Nepal. Dort will sie helfen, Kinderheime wieder aufzubauen. Das Geld hat sie zuvor bei einem eigens dafür organisierten Benefizkonzert eingenommen.

Auch wenn die Naturkatastrophen bereits einige Jahre in der Vergangenheit liegen, Tina Benz kann und will sie nicht vergessen. Im April und Mai 2015 erschütterten schwere Erdbeben das Gebiet um das Himalaja-Gebirge. Das Erdbeben in einer Tiefe von 18 Kilometer, dessen Auswirkungen bis nach Pakistan, Tibet, Indien und China spürbar war, forderte etwa 9 000 Menschenleben.

Tina Benz aus Hambrücken hatte daraufhin schon 2016 ein Benefizkonzert organisiert. Aber auch heute sind die Schäden noch sichtbar: "Es wird noch lange dauern und viel Hilfe nötig sein, bis alle Spuren beseitigt sind", sagt Belz, die 2015 im Land war und selbst nur knapp der Katastrophe entging. Seither unterstützt sie die dortige Aufbauhilfe und reist immer wieder, so wie vor zwei Jahren, mit Spendengeld nach Nepal. "Es entstehen keine Verwaltungskosten. Jeder Euro kommt direkt dahin, wo er gebraucht wird", versichert die auf eigene Kosten reisende Hambrückerin.

Aktuell ist sie erneut nach Nepal gereist, dieses Mal mit 6.200 Euro aus einem weiteren Konzert in der Tasche, dass sie erst kürzlich wieder veranstaltet hat. Benz gelang es, drei Bands aus der Region, die auf ihre Gage verzichteten, auf die Bühne eines Wirtshauses zu bekommen. Bereits vorab sammelte Benz im Bekanntenkreis - nach dem Konzert wurde dann unter den Besuchern nach Spenden gefragt. "Auch fast drei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal ist vor Ort noch viel Aufbauhilfe nötig", hatte Tina Belz, die Kontakt in die Republik und das Binnenland in Südasien hat, zuvor bekundet.