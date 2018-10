vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Halloween 2018: Hier steigen die Kürbis-Partys in Karlsruhe!

"Süßes, sonst gibt's Saures!" So klingt es alljährlich zu Halloween aus vielen Kinderkehlen. Dazu werden natürlich ein Haufen kultige Partys geschmissen - so auch in der Fächerstadt! Eine Party-Auswahl von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei.