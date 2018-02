vor 4 Stunden Karlsruhe Händel-Festspiele starten mit Zauberoper "Alcina"

Mit der populären Zauberoper "Alcina" starten am Freitag die 41. Internationalen Händel-Festspiele am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Georg-Friedrich Händels (1685-1759) Meisterwerk hatte vor 40 Jahren, im Jahr 1978, die Karlsruher Händel-Tage erstmals eröffnet.