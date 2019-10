vor 1 Stunde Karlsruhe Händel-Festspiele in Karlsruhe: Neue Auflage mit den Opern "Tolomeo und "Serse"

Bei den 43. Internationalen Händel-Festspielen 2020 in Karlsruhe stehen die Opern "Tolomeo und "Serse" im Mittelpunkt. Das renommierte Ereignis rund um die Barockmusik von Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) beginnt schon am 9. Februar 2020 mit einer "Tolomeo-Aufführung im Kleinen Haus, wie das Badischen Staatstheater mitteilte. Die eigentliche Eröffnung der Festspiele und die "Tolomeo"-Premiere sind dann am 14. Februar. "Serse" wird erstmals am 21. Februar aufgeführt. Außerdem stehen unter anderem ein Gala-Konzert und ein Festkonzert der deutschen Händel-Solisten auf dem Programm. Die Festspiele enden am 28. Februar.