Haben Sie Fragen zum Karlsruher Titel "Unesco City Of Media Arts"? Antworten gibt es beim Kulturfrühstück!

Das zweimonatliche Kulturfrühstück ist mittlerweile gute Tradition in der Fächerstadt. Am 31. Januar geht's in eine neue Runde, das aktuelle Thema ist "Karlsruhe - Unesco City Of Media Arts".