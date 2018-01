Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Till Brönner ist definitiv einer der besten Jazzer Deutschlands und trägt seinen Ruf in die weite Welt hinaus.

Liebe Jazz-Fans,

es ist fast unfair, Brönner sieht auch noch verteufelt gut aus. Das Multitalent war zudem schon Juror in einer (zugegebenermaßen gehaltvollen) Casting-Show, dass das aber auf die Dauer nicht so seines war, war leicht abzusehen - er ist einfach (auch vom Musik-Geschmack her) kein Mann für die Massen. Was sein Oeuvre nur noch interessanter macht. Stil kann man eben nicht kaufen.

Brönner kommt mit seiner Musik viel herum, sein instrumentales Können ist dabei die Sprache, die man auf der ganzen Welt versteht. So muss das sein für einen Künstler, der sich als Jazz-Musiker ganz selbstverständlich auch als Kosmopolit versteht, mit der Welt in Kontakt tritt mit seinem Instrument, seiner Kunst. Am 21. März kommt der unvergleichliche Trompeter Till Brönner ins Tollhaus, im Gepäck den tollen Freiburger (Kontra-)Bassisten Dieter Ilg und ihr gemeinsames aktuelles Werk "Nightfall".

Tickets gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Mittwoch, 21. März, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.tillbroenner.de

www.dieterilg.de