09.11.2017 19:30 Karlsruhe Gedächtniskonzert: Polizeimusikkorps ehrt Dirigenten

Mit einem Gedächtniskonzert am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Bernhard am Durlacher Tor ehrt das Polizeimusikkorps Karlsruhe seinen langjährigen Dirigenten Heinz Bierling, der vor einem Jahr plötzlich verstarb.