vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe-Neureut Fulminanter Tipp der Kulturredaktion: Naturally 7 gastieren in der Badnerlandhalle in Neureut

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Sie sind eine der besten und erfolgreichsten A-Capella-Formationen weltweit, ohne Zweifel. Mitte Mai kommen Naturally 7 erneut in die Badnerlandhalle. Was bedeutet: Ein echtes (Vokal-)Fest und ein fulminanter Tipp der ka-news-Kulturredaktion!