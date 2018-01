Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Elif war ja auch schon im Jubez zu Gast, bereits damals hat sie voll überzeugt - ihr Pop ist schlicht wunderbar! Mitte März ist die Künstlerin nun auf der Tollhaus-Bühne zu sehen.

die neueste Scheibe aus 2017 heißt "Doppelleben", hier zeigt sich die Berlinerin mit all ihren Facetten. Elif hat eine ganz eigenständige Art zu performen - ich find's wunderbar, zarte (Pop-)Songs einfühlsam und sensibel interpretiert. So zerbrechlich, so fragil - wunderschön! Elif ist ein echter (Geheim-)Tipp!

Und als Schmankerl gibt's noch ein paar schöne Bilder unseres Fotografen Paolo Costanzo aus dem vergangenen Jahr:

Termin: Dienstag, 13. März, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

