Ein festliches Weihnachtskonzert präsentiert die Klassische Philharmonie Bonn unter Chefdirigent Heribert Beissel am 14. Dezember in der Schwarzwaldhalle.

Die Konzerte sind eine lieb gewonnene Tradition vieler Klassikfreunde, die auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Auf dem Programm steht eine Auswahl von liebevoll für den Anlass zusammengestellten kürzeren Stücken verschiedenster Stilrichtungen. Brahms "Guten Abend, gute Nacht", Bach-Choräle, Vivaldis "Domine Deus", Mozarts "Exsultate, jubilate" reihen sich an weitere Werke von Händel, Dvorák, Albinoni und anderen.

Ihrem Ideal der Nachwuchsförderung verpflichtet freut sich die Klassische Philharmonie Bonn gleich zwei junge Nachwuchstalente als Solisten präsentieren zu können. Der junge Markus Czieharz spielt Tartinis Trompetenkonzert D-Dur, denn "Weihnachten ohne Trompeten, das kann ich mir gar nicht vorstellen", so der musikalische Leiter Heribert Beissel.

Am Abend beispielsweise auch Albinonis Adagio

Für die gesungenen Partien konnte die Sopranistin Larisa Akbari verpflichtet werden, die bereits im vergangenen Sommer mit dem Orchester konzertierte und großen Anklang beim Bonner Publikum fand. An dem Abend singt sie ganz unterschiedliche Partien: von Auszügen aus Händels "Messias" über "Laudamus te" aus Mozarts Missa c-Moll bis hin zu Gesängen der Gretel aus dem Märchenspiel Hänsel und Gretel.

Nicht zuletzt wird aber auch das Orchester unter der Gesamtleitung von Professor Heribert Beissel an diesem Abend vielseitig beansprucht. So stehen an dem Abend beispielsweise auch Albinonis Adagio neben Antonín Dvoráks Romanze oder der Sicilienne von Maria Theresia Paradis auf dem Programm.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Dringend zu empfehlen ist Heribert Beissels Einführung voller rheinischem Charme bereits um 19.15 Uhr. Die weiteren Konzerte der Reihe "Wiener Klassik" finden am 17. Januar und 6. März 2018 statt. Eintrittskarten sind bei eventim.de (01806/570070) sowie allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen auf www.klassische-philharmonie-bonn.de.

Termin: Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

www.klassische-philharmonie-bonn.de