Über 23.300 Besucher, im Schnitt 860 Personen pro Veranstaltung - das ist ein toller Publikumszuspruch für 2018", so Tollhaus-Geschäftsführer Bernd Belschner bei der Zeltival-Abschlusskonferenz im Tollhaus. Nur 2015 seien mehr Menschen zum Festival gekommen

Damals hatten allerdings auch über 3.000 Menschen ein eintrittsfreies Sondergastspiel zum Stadtgeburtstag im Karlsruher Schlossgarten besucht, was der Veranstaltungreihe einen Allzeitrekord bescherte.

Es war ein "extremes Zeltival", so Belschner weiter, 2018 "war sehr heiß und hat in Sachen Hitze viele Zeltivals noch übertroffen!" Trotzdem wurde das Festival-Programm "sehr gut angenommen", wie es die bereits erwähnten Zahlen bestätigen, fast die Hälfte aller Veranstaltungen waren zumindest nahezu ausverkauft. Die Erwartungen wurden "erfüllt oder übertroffen", auch die wiederum geschmackvolle Gestaltung des Außenbereichs habe sicher zum diesjährigen Erfolg beigetragen, so Belschner.

Musikalisch haben wieder sommerliche Stammgäste wie Party-König Shantel oder auch Calexico überzeugt, der programmatische Schwerpunkt auf Afrika sowie das allgemeine Konzept, nur einen Act pro Abend zu präsentieren, habe funktioniert. Gäste wie beispielsweise Ziggy Marley hätten sowohl vor als auch auf der Bühne für große Energie gesorgt. Belschner bilanzierte, es sei (auch für die Künstler) ein sehr positives, aber auch anstrengendes (Hitze!) Sommerfestival gewesen. Ein großer Dank ging zudem raus an alle Helfer, Freiwilligen und Mitarbeiter des Tollhaus.

Was zudem zu bemerken war, war die positive Rückmeldung für den "tollen Sound" bei den insgesamt 27 Veranstaltungen. Da einzelne Highlights heraus zugreifen "sei schwer", so Tollhaus-Pressesprecher Johannes Frisch. So hätten die großen Namen wie erwartet "richtig abgeräumt", auch das bunte Publikum sorgte für überregionale Präsenz (auch in den Medien). Bei Little Steven seien die Besucher (mit 105 Dezibel) lauter als der Act gewesen - verblüffend! Im Übrigen: Mit dem Atoll-Festival steht bereits das nächste tolle Tollhaus-Festival an!