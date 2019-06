vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Events von A bis Z: Das ist die Karlsruher Kultur-, Kunst- und Party-Saison 2019!

Von A (African Summer Festival) bis Z (Zeltival) reicht die Spanne der Veranstaltungen, die es in diesem Jahr noch in der Fächerstadt zu erleben gibt. ka-news.de hat für seine Leser in der Übersicht, was in der zweiten Jahreshälfte Spaß und gute Laune machen kann.