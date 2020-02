vor 23 Minuten Karlsruhe Erster Einblick: Kunstmesse art startet - ein Rundgang in Bildern

Am Donnerstag startet die 17. Ausgabe der Kunstmesse "art" in Karlsruhe. Galerien und Künstler aus 15 Ländern stellen in den Hallen der Messe Karlsruhe ihre Kunstwerke aus. Was gibt es auf der Kunstmesse zu sehen? ka-news.de hat die ersten Eindrücke in Bildern.