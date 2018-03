"Frühlingsputz" ist ein schönes Electronica-Event, am Wochenende startet die Chose im kultigen Ubu - präsentiert von ka-news!

Liebe Electronica-Freunde,

ich persönlich steh' ja auf alles, was mit der elektronischen Disziplin House zu tun hat, die spezielle Leichtigkeit und der Charme dieser beatlastigen Musik beruhigt und inspiriert mich gleichermaßen, beispielsweise beim Schreiben. Elektronische Mucke ist (natürlich nur und aus rein subjektiver Sicht) etwas für Kenner und Genießer, die Ausprägungen dieser musikalischen Disziplin sind so vielfältig wie die Kulturszene selbst.

Was sagen die Macher zu ihrem Projekt: "Das Event dient dem Reinschnüffeln und Warmwerden für 'Gold Rush 5' am 28. April. Unter dem Motto 'Frühjahrsputz' hoffen wir auf schönes Wetter und auf musikfreudige Revierbewohner, welche die Nasen bereits in Richtung Frühling ausrichten und Lust haben, die Hufe zu schwingen". An den Decks stehen an diesem Abend die versierten DJs Toby O. Rink (www.elastic-vibes.com) und Eric Mothes (www.mutique.de). Musikalisch geplant sind House, Deep House, Tech und Funk

Termin: Samstag, 17. März, 22 bis 3 Uhr, Ubu, Karlsruhe, Eintritt frei!

www.marke-mensch-natur.de

www.ubu.bar