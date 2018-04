Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Er ist für mich schon jetzt einer der ganz Großen, sein Status ist unverrückbar in der deutschen Liedermacher-Szene. Mitte Oktober kommt Philipp Poisel ins Tollhaus - präsentiert von ka-news!

Liebe Poisel-Freunde,

zugegeben, wir sind ein bisschen früh dran, aber das Konzert wird ruckzuck ausverkauft sein, deswegen sind wir schon jetzt am Start. Kommen wir zum Punkt: Philipp Poisel ist mittlerweile ein echter Star, keine Frage, sein Oeuvre ist Oberklasse, so zerbrechlich, fragil und (textlich) doch so zwingend ist sonst keiner im deutschsprachigen Business. Ich fand ja alle seine (drei) bisherigen Studio-Alben toll, auch für das aktuelle, 2017er-Werk " Mein Amerika " hab' ich ich meinen Daumen ganz deutlich gehoben, bewährte Poisel-Klasse eben.

Wer schon mal bei einem Poisel-Konzert war, weiß, was ich meine, sein Werk ist einzigartig sensibel in seiner Machart. Obwohl der Markt deutscher Singer/Songwriter (Bourani, Bendzko, Bosse, Pohlmann) mittlerweile richtig (und fast zu) groß ist, bleibt Poisel der Primus inter pares. Also, hingehen!

Tickets gibt's beim Tollhaus.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende

Ihr Toby Frei

Termin: Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.philipp-poisel.de