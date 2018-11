Der Gitarrist Randy Hansen ist ja Stammgast im Substage, die Location immer knackvoll, wenn der Überkönner an der Klampfe nach Karlsruhe kommt.

Klar, man braucht (unseren Lesern) nichts mehr groß zu erzählen, Hansen gibt den Jimi Hendrix beziehungsweise dessen Mucke, als hätte es das Genie gleich zweimal gegeben. Auch in der Fächerstadt hat der Künstler eine mehr als solide Fan-Basis, in der gesamten Musik-Welt sowieso. Fazit und ka-news-Empfehlung: Wer Musikgeschichte pur erleben will, darf Mitte November zu Hansen und Band ins Substage pilgern. Let's Rock!

Tickets gibt's hier.

Termin: Mittwoch, 14. November, 21 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.randyhansen.com