vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Ein ganz besonderes Erlebnis: Mit ka-news.de durch die "Kaiser und Sultan"-Ausstellung im Badischen Landesmuseum!

Das Badische Landesmuseum zeichnet sich immer wieder durch spannende Ausstellungen aus, eine Kurator(inn)en-Führung für ka-news.de-Leser ist also ein exklusives Erlebnis ganz besonderer Güte. So auch diesmal. Es ging eine gute Stunde durch die Schau "Kaiser und Sultan - Nachbarn in Europas Mitte 1600 – 1700".