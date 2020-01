vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Ein Abend, zwei Museen! Badisches Landesmuseum und Staatliche Kunsthalle zeigen parallel aktuelle Ausstellungen

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Das Badische Landesmuseum und die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe haben jeweils große Landesausstellungen am Start. Am abendlichen 16. Januar kann man nun beide(s) bei einer Langen Nacht auf wunderbare Weise miteinander verbinden.