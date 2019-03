Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Ja, Bosse ist einer, der macht sein eigenes, künstlerisches Ding. Das wird er auch im Mai m Substage demonstrieren - präsentiert von ka-news!

Bosse hat ja auf Das Fest 2018 in der "Klotze" so richtig abgeräumt, wir waren live vor Ort und haben mitgefeiert. Der gebürtige Braunschweiger ist also durchaus ein Mann für die große Bühne, selbstverständlich kann er aber auch die (kleineren) Clubs, man wird das im Substage beobachten können.

2018 ist sein neues, sehr hörenswertes Album "Alles ist jetzt" erschienen, in der Fächerstadt werden neben der Musik dieser Scheibe aber natürlich auch seine Hits wie "Schönste Zeit" und "Frankfurt/Oder" zu hören sein, auch "Steine" ist überzeugender Pop. Für Fans von Bosse sollte dieses Konzert Ende Mai in Karlsruhe wahrlich ein Fest sein!

Das Fest 2018: Bosse, Freitag Alle Bilder

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Donnerstag, 30. Mai, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe