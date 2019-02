Die Blues Caravan-Reihe im Jubez ist ein echter Talent-Pool, hier kann man Musiker(innen) entdecken, die später womöglich großen Karrieren entgegensehen.

Der Blues Caravan rollt weiter im Jubez, mittlerweile der Maßstab für modernen Blues. Mit dabei beim frühen Februar-Konzert sind Ina Forsman, Ally Venable und Katarina Pejak. Die finnische Blues-Röhre Forsman hat bereits den Blues Caravan 2016 zum Glühen gebracht, während Venable sich ganz auf ihren typischen Gitarrenstil mit Texas-Blues-Wurzeln verlässt, um die Fans zu entzücken.

Es muss an der Belgrader Luft liegen: Die serbische Hauptstadt hat den Anhängern bereits Ana Popovic geschenkt – nun verspricht Katarina Pejak in ihre Fußstapfen zu treten. Mit ihrem gefühlvollen Klavierspiel, den jazzigen Vocals und ersten Einblicken in ihr neues Album will sie auch das Karlsruher Publikum überzeugen.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Blues Caravan-Gig. Zusätzlich können sich die drei Karten-Gewinner jeweils eine CD der Musikerinnen an der Abendkasse mitnehmen. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Montag, 11. Februar, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Mittwoch, 13. Februar, 20 Uhr (Beginn), Jubez, Karlsruhe