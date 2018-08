Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die Bläsersätze sind einfach erste Sahne, welche Moritz bei ihren Konzerten kredenzen, diese brauchen sich nicht vor internationalen Größen wie beispielsweise den Heroen der verehrten Blood, Sweat & Tears zu verstecken.

Liebe Musik-Fans,

der Band-Namensgeber Norbert Moritz ist ja bekanntermaßen Multi-Instrumentalist und hat beispielsweise auch schon den bekannten Rastatter Gospel-Chor von Günter Horn musikalisch unterstützt. Seit nunmehr 37 Jahren stehen Moritz für gediegenen Funk und Soul und bereisen seit Dekaden die Region, um ihre Fans zu begeistern.

Für Moritz war und ist es stets und immer sehr wichtig, möglichst junge, aber auch außergewöhnliche Musiker zu präsentieren, was die Auftritte der Band immer spannend und frisch, aber auch zum Erlebnis werden lässt. Normalerweise ist die Gruppe in der Fächerstadt ja oft im Jubez zu Gast, diesmal beehren sie das feine und intime Substage Café. Das sollte was für echte Fans sein!

Tickets gibt's hier (externer Link).

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Freitag, 28. September, 20 Uhr (Beginn), Substage Café, Karlsruhe

www.substage.de

www.moritz-band.de