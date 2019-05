Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Wenn man im Lexikon nach dem Begriff "schlagfertig" sucht, könnte man durchaus ein Bild von Sarah Kuttner vorfinden.

Liebe Sarah-Fans,

man hat sie (rein subjektiv) schon lange nicht mehr gesehen oder gehört, obwohl sie natürlich immer noch in diversen Medien präsent ist. Die "freche Göre" Kuttner hatte ja mal eigene TV-Formate am Start (VIVA, MTV), zu Recht, wie ich finde, sie ist Vollblut-Entertainerin und eine echte Rampensau, wenn man das mal so salopp formulieren darf - ein echtes Talent mit angeborener "Schnauze"!

Nun liest sie im Jubez aus ihrem neuen Roman "Kurt". In diesem erzählt Kuttner von einer ganz normalen komplizierten Familie, davon, was sie zusammenhält, wenn das Schlimmste passiert - eine Liebeserklärung an die, die gegangen sind, und an die, die bleiben. So gekonnt und treffend kann das wohl nur Sarah Kuttner. Ihr Erstling "Mängelexemplar" erschien übrigens 2009 und stand wochenlang auf der Bestsellerliste. Damals wie heute schreibt die 40-jährige, gebürtige Ost-Berlinerin über ernste, existentielle Themen - direkt, ehrlich und schwerelos.

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Dienstag, 28. Mai, 20 Uhr (Beginn), Jubez, Karlsruhe