vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Doppel-Tipp aus der Kulturredaktion: Mrs. Greenbird und Ultramaryn gastieren im Oktober im Tempel

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Der Tempel hat seit jeher ein tolles Programm. Viel Jazz, Tanz und Singer/Songwriter-Geschichten gibt es in der Kultur-Institution zu erleben. Auch der Herbst wird musikalisch wertvoll, am Start sind die wunderbaren Mrs. Greenbird, Ultramaryn und Lea LaDoux.