Seit nunmehr 5 Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe Crazy Palace in Karlsruhe. In der 6. Ausgabe dürfen sich die Gäste der Dinnershow über allerhand neue Künstler freuen, darunter ist erstmals eine Wasserakrobatik. Schon jetzt, zwei Monate vor der Premiere, ist die Vorfreude bei den Produzenten groß. Auch Regisseur Stefan Huber freut sich auf die neuen Acts. Ein Ausblick.

Jedes Jahr zur Winterzeit verzaubert die Dinnershow Crazy Palace die Gäste auf dem Karlsruher Messplatz. Bei einem Vier-Gänge-Menü von Sören Anders, Varieté und Artistik kommen sie in den Genuss von kulinarischen und akrobatischen Schmankerln. In diesem Jahr wollen die Produzenten Rolf Balschbach und Günter Liebherr erneut Maßstäbe setzen. Das haben die beiden bei einem Pressegespräch verraten.

"Wir haben nochmal eine Schippe drauf gelegt, um in ein bleibendes Kulturgut zu investieren", sagt Rolf Balschbach. Und der Erfolg scheint ihm Recht zu geben: Zum mittlerweile 6. Mal kommen Künstler aus aller Welt in das Spiegelzelt nach Karlsruhe.

Künstler stehen Schlange für Engagement in Karlsruhe

Nicht nur bei den Zuschauern erfreut sich die Veranstaltungsreihe immer größerer Beliebtheit. "Auch viele mehrfach ausgezeichnete Top-Künstler melden sich bei uns, wollen in Karlsruhe auftreten", so die Macher. Laut Balschbach gebe es in der Akrobatik die Kategorien A, B und C. "Und wir haben uns dazu entschlossen, immer die A-Kategorie zu wählen", schwärmt er über die Besetzung der Show.

In diesem Jahr gehören zu den Akrobaten unter anderem der Körperkünstler Alexander Batuev, der mit seinen waghalsigen Verrenkungen schon die Silbermedaille des Zirkus Monte Carlo gewonnen hat.

Die Luftakrobatin Shirley Larible, Tochter von Clown David Larible, ist an den Bändern zu bewundern.

Und Wasserakrobatin Clio Togni performt in einem 900 Liter fassenden Wasserbecken, das jeden Abend auf Körpertemperatur vorgewärmt werden muss.

Das Gesamtpaket aus Dinner und Artistik soll die Zuschauermit ihrem individuellen Stil mitreißen. "Unsere Handschrift ist sichtbar, die erlebt jeder Gast", verspricht Rolf Balschbach im Rahmen der Pressekonferenz.

Stefan Huber sitzt im Regiestuhl

Diese Handschrift soll durch Regisseur Stefan Huber geprägt werden. Er ist für die künstlerische Umsetzung zuständig. Die Konzeption erfolgt dabei laut Huber in drei Schritten: "Wir gehen ins Studio und produzieren die Gesangsnummern für die Künstler alle neu. Im zweiten Schritt werden die Arrangements festgelegt und im dritten Schritt die Choregrafien ausgearbeitet."

Die Choreografien werden auf der Basis der Musiktitel konzipiert. "Strophe und Refrain bilden die Grundlage, dementsprechend sind die Schrittkombinationen angelegt."

Top-Tänzerinnen aus Australien

Vor allem die Tänzerinnen durchlaufen dabei die probenintensivste Zeit. Pro Show gibt es etwa zehn Choreographien und jede erfordert drei bis vier Stunden Probe. "Pro Tag schaffen sie zwei Choreos. Sie sind gewohnt, schnell zu arbeiten", so Huber. Im Zelt wird dann noch einmal knapp eine Woche geprobt, damit alles perfekt sitzt.

Hauptsächlich werden die Tänzerinnen aus Australien rekrutiert. "Dort gibt es ein sensationell gutes Schulsystem, die Frauen kommen alle aus dem Balletbereich. Im Moulin Rouge beispielsweise kommen 32 der 40 Tänzerinnen aus Australien", weiß Stefan Huber.

Textsichere Akrobaten

So professionell die Akrobaten und Küstler, sind, auch bei der Generalprobe kann noch einiges schief gehen: "Unser Comedian-Sänger hatte im Finale beim dramatischen Schlusssong seinen Text vergessen", erinnert sich Regisseur Stefan Huber im Gespräch mit ka-news. "Und dann hat der ganze Cast angefangen mitzusingen, weil alle den Text besser konnten als er!"

Davon, ob nun wirklich alles sitzt, können sich die Besucher ab dem 27. November selbst überzeugen.

