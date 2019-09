vor 3 Stunden Toby Frei Karlsruhe Die ka-news-Kino-Kritik: "Es: Kapitel 2" von Stephen King

Der amerikanische Horror-Schriftsteller Stephen KIng ist ein/der Meister seines Fachs. Mit "Es: Kapitel 2" kommt nun sein wohl bestes und gleichzeitig beunruhigendstes Werk als Remake in die deutschen Kinos - während der Film in den Staaten bereits Rekorde bricht. In Karlsruhe ist der Streifen im Filmpalast am ZKM zu sehen.