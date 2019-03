vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Die Monk Bar wird drei: Electronica-Legende Richard Dorfmeister gibt sich die Ehre!

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Was soll man sagen: Zum dritten Geburtstag der Monk Bar gibt sich in Karlsruhe der legendäre DJ und Produzent Richard Dorfmeister (Kruder & Dorfmeister) die Ehre - was für ein sensationelles Booking, Herrschaften!