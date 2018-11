vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Der ka-news-Kino-Tipp: Bohemian Rhapsody

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Queen waren die Götter ihrer Zunft, in ihrer Könnerschaft kaum zu übertreffen. Jetzt kommt mit "Bohemian Rhapsody" ein wunderbarer Film ins Kino, der aufzeigt, was das Quartett für die Musikwelt war - und wohl immer noch ist!