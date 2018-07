Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Grundsätzlich gilt: Das Fest lohnt sich in all seinen Facetten und bietet auch 2018 für jeden etwas.

Liebe Das-Fest-Fans,

trotz (oder wegen) der alljährlichen Vielfalt stellen sich viele Besucher auch dieses Jahr ihr eigenes Das-Fest-Programm zusammen. ka-news pickt für seine Leser die programmatischen Festival-Rosinen heraus - wohin man geht, wenn man etwas Spezielles und Besonderes sehen und erleben will!

Rock

Wer auf Rock (in allerlei verschiedenen Schattierungen) steht, wird oft und normalerweise auf der Feldbühne fündig. Aber natürlich gibt's auch auf der Hauptbühne mit Mando Diao (Freitag, 21 Uhr) einen waschechten, skandinavischen Rock-Act.

Die Locals Modeste (Samstag, 13.50 Uhr, Hauptbühne) sind die Gewinner des letztjährigen "New.Bands.Festivals". Sie fabrizieren Alternative und Prog Rock, interessieren sich für die Welt, in der sie leben - Missstände (textlich) anzusprechen ist ihnen wichtig. Ein veritabler, kleiner Rock-Geheimtipp, auch wenn der Gig sehr früh stattfindet!

In die Schnittstelle Pop/Rock gehören auf jeden Fall die Simple Minds als Sonntags-Headliner (Hauptbühne, 21 Uhr). Was soll man sagen, die gestandenen Männer sind seit gefühlten Ewigkeiten Superstars, wirklich toll, dass die melodiöse Truppe aufs Fest kommt.

Pop

Kommen wir zum Pop und starten am Fest-Freitag: Von Wegen Lisbeth (Hauptbühne, 17.30 Uhr) ist lupenreiner (Indie)-Pop, auch Bosse (Freitag, Hauptbühne, 19 Uhr) trägt das Siegel (gelungene) Popmusik. Natürlich transportiert Olli Schulz (Hauptbühne, 19 Uhr) am frühen Sonntagabend frischen Singer/Songwriter-Pop. Dieser Mann macht einfach Spaß, ist richtig witzig!

Die New Yorker Lucky Chops waren ja auch schon auf dem Zeltival aktiv, die fünf (Bläser-)Jungs sind energetisch und musikalisch explosiv wie kaum eine andere Band. Das Quintett wird die Fest-Hauptbühne (Samstag, 17.30 Uhr) aber mal so richtig rocken, versprochen!

Gloria (Hauptbühne, Samstag, 19 Uhr) liefern schlicht und einfach Deutsch-Pop: Late-Night-Talker Klaas Heufer-Umlauf macht mit Wir-Sind-Helden-Mann Mark Tavassol gemeinsame Sache und geschmackvolle Musik.

Alternative/Emo/Hardcore

Die Karlsruher Sorry For Escalating (Feldbühne, Samstag, 16 Uhr) sind ein geglückter Fall: Sie vereinen Alternative und Emo und haben aktuell ihre zweite EP am Start. Gerne anschauen! Zumal die Feldbühne mittlerweile sowieso zu einem eigenen kleinen Festival gewachsen ist - eine schöne Sache!

Sickboyz haben gerade auf dem "KA Rocks!"-Festival überzeugt, jetzt entern die Fächerstädter die Feldbühne von Das Fest (Samstag, 17.15 Uhr). Im Gepäck haben sie ihren melodischen aber kompromisslosen Hardcore.

Indie

Gurr (Samstag, 16 Uhr, Hauptbühne) sind ein echter Indie-Tipp, die Garage-Rock mit Pop-Melodien verbinden. Eine tolle Band, wir haben tatsächlich echte Fans in der Redaktion!

Irgendwo zwischen Art Punk, Post-Pop und (vor allem) Indie-Rock ist das Duo Peter Kernel anzusiedeln, insbesondere Fans von Sonic Youth dürften die zwei Musiker mögen. Zu erleben am Samstag, 21. Juli, um 18.30 Uhr auf der Feldbühne!

Tonbandgerät sind aus Hamburg, klar, woher da der musikalische Wind weht: Es ist erfrischender Indie-Pop, seit jeher eine Lieblings-Disziplin der ka-news-Kulturredaktion. Da werde ich (und hoffentlich viele andere) wohl hinwandern, zur Hauptbühne am Fest-Sonntag um nachmittägliche 16.20 Uhr.

Urban Sounds

Der Karlsruher Miwata (Samstag, 22.30 Uhr, Feldbühne) lotet die Grenzen von Pop, Reggae, Dancehall und HipHop aus. Früher als Teil des Zapata Soundsystem unterwegs ist er heute mit eigener Band am Start, aber auch DJ-Shows und Akustik-Konzerte gehören zum musikalischen Speisezettel.

Bukahara (Sonntag, 17.45 Uhr, Hauptbühne) leihen sich von überall her ein wenig (World Music-)Zitate, da ist von Gypsy über Reggae bis Balkan-Sound alles dabei, was Spaß macht. Aber auch Swing und Folk kommen zum Zug, die Multiinstrumentalisten aus Köln feiern sich und die Musik!

Altin Gün (Sonntag, Feldbühne, 19.45 Uhr) sind eine aufregende Mischung aus türkischer Folklore, Psychedelic, Funk und Rock - für Fans spezieller Mucke ein positiver Aufreger!

Klassik

Klar, wer hochkarätige Klassik auf Das Fest genießen will, für den ist der traditonelle Klassik-Vormittag am Sonntag um 10.30 Uhr genau die richtige Adresse. Das ist eben das etwas andere Fest mit wunderbarer E-Musik!

Electronica

Klar, die DJ-Bühne steht für feine Electronica, hier lässt es sich herrlich abzappeln und (meist housigen) Beats lauschen. Ein echtes Fest für Fans, hier gibt's beispielsweise den legendären König Saatgut, Sound Of K (alias Andreas Köhler) und den Karlsruher DJ Hal-Ill zu sehen und hören. Was bedeutet: Elektronische Mucke erster Güte, die Jugend wird sich wieder zahlreich auf dem Areal versammeln und das Leben feiern!

Rap

Siratto ist ein Karlsruher Jung' und hat schon vieles erlebt. Darüber schreibt und rappt er - live zu sehen am Fest-Freitag um 17.30 Uhr auf der Feldbühne.

Cha & Headbud hören sich gut an, gechillte Tracks mit gesellschaftlichen Texten, das kann man den Heads vor der Feldbühne (Freitag, 18.15 Uhr) nur ans Rapper-Herz legen. Ein tolles Finale am Freitagabend gibt es dann ab 22.30 Uhr mit Sookee: Intelligent, queer und feministisch ist die "Quing Of Berlin" in der Rapperszene bekannt und singt engagiert gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus.

Der Rapper Ojay The Kid ist gerade mal volljährig, droppt aber bereits seit 2015 seine Rhymes - verpackt in Klänge aus Soul und Blues - und "lässt die Boxen in Flammen aufgehen", urteilen die Kritker - 'was ne HipHop-Show am Freitag um 19 Uhr auf der Feldbühne!

Kleinkunst

Klar, Kleinkunst und -kultur gehört auf die honorige Kleinkunstbühne, das Dabeisein lohnt sich immer! Hier im Kinder- und Kulturbereich erlebt man auf der Kulturbühne ein vielfältiges Programm aus den Sparten Varieté, Tanz, Theater, Comedy und Zirkusentertainment. Temperament und Lebensfreunde pur verspricht die international besetzte Compañía Dulce Amargo.

Wie der Name ihres Stückes "Fuego Andaluz" schon sagt, bringen sie das Feuer Andalusiens am Freitag, 20. Juli, 19 Uhr auf die Kulturbühne und interpretieren mit kraftvoller Schönheit und impulsivem Ausdruck die typischen Flamenco-Stücke aus jener Region.

Im Anschluss sorgt um 21 Uhr das ukrainische Frauentrio Panivalkova in extravaganten Kostümen für Aufsehen. Witzig-ironische Texte auf russisch, ukrainisch, englisch, französisch und spanisch werden von seltsamen Instrumenten begleitet - ein echter Hingucker.

In ein rotlichtgetränktes Cabaret à la Moulin Rouge verwandelt sich die Kulturbühne am Samstagabend ab 21 Uhr. Evi und das Tier - die Botschafter des burlesken Entertainments - präsentieren ihre neue Show "Le Cabaret Burlesque"! in einer Karlsruher Premiere bei Das Fest. Ausnahmsweise nur für Erwachsene! Eine Spezialausgabe Vivarium Artistikum bringt der Pyramidale Klein Kunst-Verein zum 20-jährigen Bestehen mit einer eigens arrangierten Show auf die Kulturbühne am Das-Fest-Sonntag um 20.30 Uhr.

Zum Finale: Auch auf das Vor-Fest darf man sich (wie jedes Jahr) freuen, es ist wahrlich "die schönste Einstimmung" auf das große Fest - auf ka-news lesen Sie noch einen gesonderten Artikel. Auch die India Summer Days werden von uns noch extra beleuchtet! Und so darf man final getrost Martin Wacker zitieren, der da gestern sagte: "Das Fest, mehr Kultur geht nicht!".

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: 20. bis 22. Juli, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

