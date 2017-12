Dada-Komik: Helge Schneider im Februar in der Schwarzwaldhalle

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Helge Schneider - manche finden ihn zum Schreien komisch, andere zum Schreien langweilig. Die Frage ist: Wer liegt richtig?

Liebe Comedy- und Musik-Fans,

Fakt ist: Schneider polarisiert, wo ihm die Haut aufliegt, dabei wird schnell und leicht vergessen, was für ein überragender (Jazz-)Musiker Helge ist. Den Komödianten nur aufs "Katzeklo" reduzieren, das trifft die Sache nicht im Geringsten!

Was hat der Mann nicht schon alles gemacht und gedeichselt: Die Dada-Filme aus den Neunzigern wie "Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem" und "00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter"waren dabei (jedenfalls für mich persönlich) echte Trash-Kunst, man kann das aber auch ganz anders sehen, vielen fehlt da der Zugang - absolut zugestanden!

Der vielschichtige Künstler wird also im Februar wieder sein Ding machen, dabei ist nie recht klar, was auf der Bühne passieren wird. Was das Ganze für Fans interessant macht. Und Nicht-Fans werden sich bestätigt fühlen. Das Leben ist kein Ponyhof!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Weihnachts-Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Freitag, 23. Februar 2018, 20 Uhr, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

www.helge-schneider.de