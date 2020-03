Corona-Virus: Konzert des Karlsruher Polizeiorchester in Graben-Neudorf abgesagt

Am Samstag, 14. März, sollte das Polizeimusikkorps Karlsruhe ab 19.30 Uhr in der Pestalozzihalle Graben-Neudorf spielen. Nun wurde die Veranstaltung wegen des Corona-Virus abgesagt.

17:00 Konzert abgesagt

Wegen des Corona-Virus wurde das Konzert nun abgesagt. Das teilt die Polizei gegenüber ka-news.de mit.

13:21 Polizeimusikkorps spielt für guten Zweck

Veranstaltet wird das Konzert von der Lions-Hilfe Waghäusel, welche vom Oberbürgermeister von Graben-Neudorf, Christian Eheim, unterstützt wird. Das erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Der gesamte Erlös des Abends soll der Polizeistiftung Baden-Württemberg zugute kommen.

Kartenverkauf

Eintrittskarten kann man sowohl im Vorverkauf für zehn Euro in den Bäckereifiilialen Köhler als auch in der Sparkasse Graben-Neudorf erwerben. An der Abendkasse kosten die Tickets zwölf Euro.